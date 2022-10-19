Fox News: американская армия не может вести боевые действия из-за собственной слабости

Вооруженные силы США не способны сегодня вести полномасштабные боевые действия из-за собственной слабости. Об этом в интервью Fox News заявил экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан.
Политик отметил, что согласно данным американского института Heritage Foundation, сухопутные, воздушные и военно-морские силы США имеют весьма слабый потенциал. На должном уровне находятся лишь морская пехота и ядерные силы, но этого явно недостаточно.
«Армия испытывает нехватку ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань; мы не можем модернизировать свой ядерный арсенал», — заявил О’Брайан.
Одной из главных проблем американской армии является большой недобор новобранцев, а повышение трат на оборону не приносит никаких результатов из-за высоких темпов инфляции, сообщил Роберт О’Брайан.
Ранее «Царьград» сообщил о приготовлениях ВСУ по подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции.