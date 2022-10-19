Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

G7 не станет распространять лимит стоимости нефти в отношении России на страны ОПЕК

Экономика
G7 не станет распространять лимит стоимости нефти в отношении России на страны ОПЕК

Лимит стоимости нефти, который «Большая семерка» намерена установить в отношении России, не затронет страны ОПЕК, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

G7 не станет вводить ограничения, несмотря на то, что государства — участники соглашения ОПЕК+ приняли в Вене решение снизить ежедневную добычу сырья на 2 млн баррелей. Чтобы заверить в этом членов альянса, Соединенные Штаты даже с ними связались. Вашингтон считает, что это может ослабить напряженность, которая возникла между ним и Саудовской Аравией.

В то же время для применения потолка цен на российскую нефть G7 намерена создать «широкую международную коалицию». В рамках этой инициативы предлагается запретить оказание любых услуг по морской транспортировке энергоресурса из России, если его цена превысит установленный лимит.
потолок цен на нефть g7 нефть опек большая семпрка рынок нефти Цены на нефть
Военкоры ФАН
Лучшие в аду