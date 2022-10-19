G7 не станет распространять лимит стоимости нефти в отношении России на страны ОПЕК

G7 не станет вводить ограничения, несмотря на то, что государства — участники соглашения ОПЕК+ приняли в Вене решение снизить ежедневную добычу сырья на 2 млн баррелей. Чтобы заверить в этом членов альянса, Соединенные Штаты даже с ними связались. Вашингтон считает, что это может ослабить напряженность, которая возникла между ним и Саудовской Аравией.