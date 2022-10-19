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Владелец ресторана на Монмартре выпроводил украинцев со словами «да здравствует Путин!»

Общество
Владелец ресторана на Монмартре выпроводил украинцев со словами «да здравствует Путин!»

Украинских беженцев не пустили в ресторан Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре. Владелец не стал скрывать, что поддерживает действия российского президента Владимира Путина.

Улыбчивый хозяин заведения выпроводил украинцев со словами «да здравствует Путин!». Беженцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть. Буквально через несколько часов после этого рейтинг заведения в Google упал с четырех до двух звезд.

Возмущенные проукраинские пользователи Сети высказали свое негодование из-за поступка французского ресторатора. Они оставили гневные комментарии и испортили заведению репутацию в интернете.
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