Владелец ресторана на Монмартре выпроводил украинцев со словами «да здравствует Путин!»

Улыбчивый хозяин заведения выпроводил украинцев со словами «да здравствует Путин!». Беженцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть. Буквально через несколько часов после этого рейтинг заведения в Google упал с четырех до двух звезд.