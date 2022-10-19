«Атаманщина»: почему президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Решение о внесении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу «Миротворца», вероятно, не было согласовано с Офисом президента Украины и впоследствии его оттуда уберут. Это может свидетельствовать о серьезных разногласиях внутри украинского политического истеблишмента. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Мезюхо.