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«Атаманщина»: почему президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Политика
«Атаманщина»: почему президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Решение о внесении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу «Миротворца», вероятно, не было согласовано с Офисом президента Украины и впоследствии его оттуда уберут. Это может свидетельствовать о серьезных разногласиях внутри украинского политического истеблишмента. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Мезюхо.

Сегодня, 19 октября, президента республики Казахстан внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году».

«Я не исключаю, что это самостоятельная инициатива функционеров типа Антона Геращенко. Потому что даже в последнюю неделю украинский политикум все больше погружается в состояние исторической "атаманщины". Это характерно для территории нынешнего украинского государства и это проявляется в медийной сфере. Поэтому я бы не исключал, что вскоре досье президента Казахстана Токаева будет удалено из "Миротворца". Возможно, истинная причина размещения досье президента Казахстана состоит в том, что Владимир Зеленский был вынужден отправить на родину посла Украины в Республике Казахстан, который публично продемонстрировал свою русофобию, и казахская дипломатия не стала это терпеть. Казахстан, видимо, показал, что он не Германия и подобных неадекватов на территории республики не будет. То есть только немцы могут терпеть посла типа Андрея Мельника. А казахи гордые люди», — высказался эксперт.

Напомним, что уволенный сегодня посол Петр Врублевский в интервью с журналистами призвал «убить как можно больше русских». Его уволил лично Зеленский, однако предполагается, что это было сделано по настоянию Астаны.
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