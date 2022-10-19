Безпалько назвал того, кому нужно было вручать премию «За свободу мысли» вместо Зеленского

Европейскую премию в области борьбы за права человека имени Андрея Сахарова в номинации «За свободу мысли» в размере 50 тысяч евро присудили украинскому народу в лице президента Украины Владимира Зеленского. Событие прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.
«Это, конечно, еще раз показывает, насколько все эти премии стали политизированными, насколько они девальвировались и ушли от изначальной своей сути. В чем свобода мысли у Зеленского, мне хотелось бы спросить организаторов конкурса и вообще всех? Я только что прочитал сообщение, что снаряд убил двух стариков, которых навещал священник и наши ополченцы. Может быть, его наградили именно за это — за то, что Зеленский убивает своих стариков? К тому же, какое отношение Зеленский имеет к народу Украины? У него с ним только общее гражданство: все активы у него на Западе, семья на Западе. Это фактор давления на Зеленского, это то, что держит его на Украине. Сам себя он с Украиной, по большому счету, не связывал. В том числе и занимаясь бизнесом в нашей стране, в России. Просто оказался на этом фронтире, на фронтире борьбы с Россией. Поэтому я, конечно, еще раз могу сказать, что не надо обращать внимания на все эти премии», — оценил лауреата премии «За свободу мысли» собеседник ФАН.
Может быть, высказал он идею, пора уже создать собственную премию, которая будет обладать именно ее первоначальным значением?
«Существует масса журналистов из Европы, которые сейчас подвергаются угрозе уголовного преследования просто за то, что они показывали происходящее в Донбассе. Вот, чтобы наградить их всех или по отдельности каждого, и учредить какую-то новую премию. Я думаю, что не нужно называть в честь Андрея Сахарова, который тоже работал на развал Советского Союза в последние годы своей жизни вместе со своей супругой. Надо назвать ее в честь кого-то, кто сражался за нашу страну, за объединение, за воссоединение русских земель и при этом обладал даром. И потому может представлять вот эту самую пресловутую свободу», — предложил Безпалько.
Политолог перечислил несколько имен журналистов, которые точно, по его мнению, заслуживают того, чтобы их именем назвали премию за свободу мысли и борьбу за права человека. Так, это мог быть немецкий тележурналист Марк Барталмай, снимавший фильмы о Донбассе. Или французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, автор документальных фильмов о Донбассе. Крис Роман — бельгийский политолог, публицист, организатор выставки о Донбассе, которому сожгли дом за его позицию. И многих других: британского журналиста Грэма Филлипса, итало-российского журналиста Марка Бернардини, немецкую девушку-журналистку Алину Липп, которой из-за преследования в Германии за ее репортажи пришлось переехать в Россию.
«Вот кого надо награждать подобного рода премиями. Это люди, которые пошли на риск преследования у себя на родине, где они могли бы жить очень комфортно даже в условиях всей этой экономической войны с Россией, наслаждаться благами цивилизации и, соответственно, никаких неприятностей не испытывать. Но они все ради правды, ради свободы мысли пошли на лишения», — подытожил политолог.
Ранее Богдан Безпалько рассказал о разрушении образа украинского президента Владимира Зеленского.