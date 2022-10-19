Безпалько назвал того, кому нужно было вручать премию «За свободу мысли» вместо Зеленского

Политолог перечислил несколько имен журналистов, которые точно, по его мнению, заслуживают того, чтобы их именем назвали премию за свободу мысли и борьбу за права человека. Так, это мог быть немецкий тележурналист Марк Барталмай, снимавший фильмы о Донбассе. Или французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, автор документальных фильмов о Донбассе. Крис Роман — бельгийский политолог, публицист, организатор выставки о Донбассе, которому сожгли дом за его позицию. И многих других: британского журналиста Грэма Филлипса, итало-российского журналиста Марка Бернардини, немецкую девушку-журналистку Алину Липп, которой из-за преследования в Германии за ее репортажи пришлось переехать в Россию.