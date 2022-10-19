Автор Global Times обвинил США в разжигании войны в Европе при помощи «старых трюков»

США после начала спецоперации на Украине приложили максимум усилий для исключения сближения России и Европы, заявил китайский политолог Фань Сия в статье Global Times (GT).
Стоит отметить, что до этого внешнеполитическая служба ЕС порекомендовала европейским странам занять более жесткую позицию по отношению к Китаю и приступить к тесному сотрудничеству с США, передает «Профиль».
«Начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки США. Они пытаются повторить свои старые трюки, чтобы спровоцировать новую войну в Европе с целью разделить континент», — сказано в статье GT.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Западу неприятный сигнал о намерении и дальше поддерживать Россию, несмотря на иностранное давление.