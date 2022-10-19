Двум женщинам грозит до 10 лет колонии за аферу с маткапиталом в Дагестане

Инцидент произошел в городе Хасавюрт. Известно, что аферисты платили незамужним женщинам 100 тысяч рублей за ксерокопию их паспорта. Затем они за взятку оформляли в роддомах поддельные справки о якобы рожденных детях, делали свидетельства и получали за них сертификаты маткапитала.