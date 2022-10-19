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Двум женщинам грозит до 10 лет колонии за аферу с маткапиталом в Дагестане

Происшествия
Двум женщинам грозит до 10 лет колонии за аферу с маткапиталом в Дагестане

В Дагестане раскрыли деятельность группы аферистов, которая занималась обналичиванием сертификатов маткапитала. В организации мошеннической схемы подозревается 43-летняя женщина, которая, предварительно, провернула около 30 сделок, и ее сообщница, сообщает Baza.

Инцидент произошел в городе Хасавюрт. Известно, что аферисты платили незамужним женщинам 100 тысяч рублей за ксерокопию их паспорта. Затем они за взятку оформляли в роддомах поддельные справки о якобы рожденных детях, делали свидетельства и получали за них сертификаты маткапитала.

При помощи этих документов мошенники покупали фиктивные квартиры, обналичивая таким образом деньги. Правоохранители полагают, что организаторы схемы могут иметь связи с различными руководителями местных ЗАГСов, роддомов и Пенсионного фонда.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За это подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
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