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Хабек заверил в повышении энергобезопасности Германии к следующей зиме

Экономика
Хабек заверил в повышении энергобезопасности Германии к следующей зиме

Власти Германии намерены улучшить показатели энергетической безопасности и подойти к следующей зиме более подготовленными, чем к нынешней, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, в 2023 году правительство намерено модернизировать структуру поставок голубого топлива.

«Посредством плавучих регазификационных установок мы в преддверии следующей зимы сможем замещать заметную часть газа, который больше не поставляется по "Северному потоку"», — отметил Хабек.

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что страна способна справиться с дефицитом энергоресурсов из России, а также преодолеть проблему роста цен на топливо наступающей зимой.
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