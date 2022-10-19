Хабек заверил в повышении энергобезопасности Германии к следующей зиме

Власти Германии намерены улучшить показатели энергетической безопасности и подойти к следующей зиме более подготовленными, чем к нынешней, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
По его словам, в 2023 году правительство намерено модернизировать структуру поставок голубого топлива.
«Посредством плавучих регазификационных установок мы в преддверии следующей зимы сможем замещать заметную часть газа, который больше не поставляется по "Северному потоку"», — отметил Хабек.
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что страна способна справиться с дефицитом энергоресурсов из России, а также преодолеть проблему роста цен на топливо наступающей зимой.