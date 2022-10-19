Ольга Бузова нецензурно оскорбила команду на съемках рекламного ролика

Певица и телеведущая Ольга Бузова повела себя некрасиво по отношению с съемочной группе во время работы над рекламой. Исполнительница хита «Водица» нецензурно оскорбила команду, причем из-за собственной неуклюжести.
Telegram-канал «Звездная пыль» опубликовал видео, на котором Бузова сидит в Mercedes Gelandewagen. Артистка разместилась на водительском месте, повернувшись лицом в открытую дверь.
За кадром режиссер дает певице наставления по съемкам. Звезда сообщает, что все поняла, а затем ей подносят чашку кофе. Однако внезапно телеведущая роняет посуду. Напиток попадает на внедорожник, и Бузова выходит из себя.
«Да идите на *** со своим кофе! Мне эту тачку дали для рекламы! Вы что, ***, стоите, ребят! Несите тряпку!» — кричит певица на команду.
Артистка требует протереть автомобиль. К ней тут же подбегает девушка с тряпкой и выполняет указание. На этом видео обрывается, поэтому неизвестно, ответил ли Бузовой кто-то из оскорбленных.