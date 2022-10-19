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Мишустин: координационный совет займется решением вопросов обеспечения СВО на Украине

Армия
Мишустин: координационный совет займется решением вопросов обеспечения СВО на Украине

Координационный совет по вопросам обеспечения военных, задействованных в спецоперации, займется поставками техники и оборудования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее президент РФ подписал указ о создании органа для решения вопросов обеспечения специальной военной операции на Украине, который возглавил Михаил Мишустин.

«Цель новой структуры - оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе — по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, предоставлению транспорта», — заявил Мишустин.

Сообщается, что в координационный совет войдет и мэр Москвы Сергей Собянин. Члены Совета будут еженедельно докладывать об обеспечении потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Ранее «Царьград» сообщил, что представители стран, входящих в ОДКБ, подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений.
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