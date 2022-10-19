Алсу рассказала о детских комплексах

Певица Алсу выпустила свой первый клип в 15 лет, а уже через год представляла Россию на конкурсе «Евровидение». При этом артистка признается, что никогда не любила соревноваться и обладала множеством детских комплексов.
«Но при этом характер у меня совершенно неазартный, не боевой. В детстве я была даже немного закомплексованной. Может, поэтому и не любила соревноваться», — рассказала Алсу в интервью изданию «7Дней».
Она призналась, что никогда не стремилась быть первой и самой популярной, поэтому не хотела участвовать в конкурсах в летнем лагере, когда училась в школе. Одноклассники считали певицу скромной «серой мышкой».