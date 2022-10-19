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Экс-глава британского минтранса Грант Шаппс стал новым начальником МВД королевства

Политика
Экс-глава британского минтранса Грант Шаппс стал новым начальником МВД королевства

Бывший начальник минтранса Британии Грант Шаппс назначен на пост министра внутренних дел королевства. Об этом сообщили местные СМИ.

До этого стало известно об отставке экс-главы МВД Великобритании Суэллы Браверман. По ее словам, причиной увольнения с занимаемой должности стало использование личной электронной почты в служебных целях. Она стала вторым за неделю чиновником из правительства премьера Лиз Трасс, который подал в отставку.

Ранее сообщалось, что Консервативная партия может инициировать увольнение действующего премьера Британии Трасс.
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