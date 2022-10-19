Экс-глава британского минтранса Грант Шаппс стал новым начальником МВД королевства

До этого стало известно об отставке экс-главы МВД Великобритании Суэллы Браверман. По ее словам, причиной увольнения с занимаемой должности стало использование личной электронной почты в служебных целях. Она стала вторым за неделю чиновником из правительства премьера Лиз Трасс, который подал в отставку.