Сейчас много опасностей для детей: Кожевникова сравнила свое детство с новым поколением

У звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой и ее мужа предпринимателя Евгения Васильева трое детей. Актриса рассказала о нелегкой материнской доле и порассуждала о детстве современных детей во время беседы с корреспондентом издания ФАН.
«Я хочу сказать, что это непросто. Действительно, если именно воспитывать детей, а не отдать бабушке или няне, это очень-очень сложно. Взаимоотношения с детьми, внутри семьи, кто старший, кто младший, кто средний. Это действительно большой труд», — считает звезда.
По мнению Кожевниковой, раньше дети росли сами по себе. Актриса вспомнила юные годы и сравнила те времена с нынешними.
«В советское время все-таки было много идеологии, что дети много выходили сами на улицу. Сейчас я не вижу, чтобы дети гуляли сами во дворе. Помню себя, когда мне было 4-5 лет, я выходила и под окнами гуляла с детьми, никто со мной не сидел. Сейчас все по-другому, и очень много чего, доступного для детей, начиная от айпадов и заканчивая разными играми, которые очень на психику влияют. В общем, очень много разных опасностей стало для детей, для их психики, для физического и умственного здоровья», — порассуждала Мария Кожевникова.
Ранее Мария Кожевникова рассказала ФАН о своей политической деятельности.