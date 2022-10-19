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Сейчас много опасностей для детей: Кожевникова сравнила свое детство с новым поколением

Шоу-бизнес
Сейчас много опасностей для детей: Кожевникова сравнила свое детство с новым поколением

У звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой и ее мужа предпринимателя Евгения Васильева трое детей. Актриса рассказала о нелегкой материнской доле и порассуждала о детстве современных детей во время беседы с корреспондентом издания ФАН.

«Я хочу сказать, что это непросто. Действительно, если именно воспитывать детей, а не отдать бабушке или няне, это очень-очень сложно. Взаимоотношения с детьми, внутри семьи, кто старший, кто младший, кто средний. Это действительно большой труд», — считает звезда.

По мнению Кожевниковой, раньше дети росли сами по себе. Актриса вспомнила юные годы и сравнила те времена с нынешними.

«В советское время все-таки было много идеологии, что дети много выходили сами на улицу. Сейчас я не вижу, чтобы дети гуляли сами во дворе. Помню себя, когда мне было 4-5 лет, я выходила и под окнами гуляла с детьми, никто со мной не сидел. Сейчас все по-другому, и очень много чего, доступного для детей, начиная от айпадов и заканчивая разными играми, которые очень на психику влияют. В общем, очень много разных опасностей стало для детей, для их психики, для физического и умственного здоровья», — порассуждала Мария Кожевникова.

Ранее Мария Кожевникова рассказала ФАН о своей политической деятельности.
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