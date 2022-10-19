Тысячи беженцев из Венесуэлы поселились на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Колумбии

Более 12 000 мигрантов поселились в трущобах на старой взлетно-посадочной полосе аэропорта Майкао. Этот лагерь называют крупнейшим поселением беженцев в Латинской Америке.
Лагерь «Ла-Писта» в пригороде города Майкао принимает, в основном, венесуэльцев, которые переезжают в поисках лучшей доли.
«У нас здесь проживают более 12 000 человек, и 60 процентов — дети, живущие в условиях крайней нищеты и вредных для здоровья факторов», — рассказал житель поселка Хуан Карлос Пароди.
Мигранты живут на территории заброшенной взлетно-посадочной полосы аэропорта в лачугах среди импровизированных грунтовых дорог. Они страдают из-за ужасных санитарно-гигиенических условий и нуждаются в поставках воды и продовольствия.
«Переселиться в приличное жилье, с коммунальными услугами — это все, чего мы хотим. Дай бог, чтобы появилась такая возможность. Конечно, мы надеемся на помощь местных властей», — отметил другой житель лагеря Демердиз Толиза.
Усиление экономического и политического кризиса в Венесуэле, а также охватившие страну стихийные бедствия привели к значительному росту эмиграции в Колумбию и приграничные с этой страной территории.