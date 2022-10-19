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Депутат Швыткин об эвакуации из Херсона: меры обеспечения безопасности граждан России принимаются в исчерпывающем характере

Весь мир
Депутат Швыткин об эвакуации из Херсона: меры обеспечения безопасности граждан России принимаются в исчерпывающем характере

Российские власти и военное командование работают оперативно на Херсонском направлении, организуя эвакуацию граждан в целях обеспечения их физической безопасности. Об этом редакции ФАН сообщил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

Националистские формирования ВСУ перешли в наступление на Херсонском направлении. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель главы области Кирилл Стремоусов.

Депутат Юрий Швыткин прокомментировал происходящее. По его словам, армия готовится к обороне города.

«Вооруженные силы России предпринимают все необходимые меры для отражения нападения противника всеми имеющимися силами», — отметил народный избранник.

Политик оценил эффективность действий по эвакуации населения. Главное в подобной обстановке — физическая сохранность соотечественников.

«Меры обеспечения безопасности граждан России, проживающих на территории Херсона и области, принимаются в исчерпывающем характере», — констатировал Швыткин.
Депутат Швыткин об эвакуации из Херсона: меры обеспечения безопасности граждан России принимаются в исчерпывающем характере

Собеседник также рассказал, как происходит оповещение людей. Ведь следует учитывать, что они находятся в зоне проведения СВО.

«Вся информационная работа, которая проводится в настоящее время, осуществляется в полном объеме, чтобы довести до каждого жителя Херсона и области необходимые сведения. В целях обеспечения безопасности граждан вывозят в Ростов, Краснодарский край и Крым», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Антон Бредихин рассказал о превращении нацизма в государственную идеологию на Украине. Экстремистские организации стали частью политического режима бывшей УССР.
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