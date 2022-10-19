Хабек заявил о необходимости противодействовать оттоку европейского бизнеса в США

Страны Евросоюза видят угрозу в массовом переезде компаний на территорию Соединенных Штатов, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
На пресс-конференции по итогам заседания Франко-германского финансово-экономического он указал, что сейчас Вашингтон предлагает европейскому бизнесу крупные субсидии. Такие действия требуют «сильного ответа».
«Во-первых, я хотел бы сказать, что это очень большой хороший знак, что правительство США в настоящее время борется с изменениями климата с помощью очень большого (финансового) пакета, но этот пакет не должен разрушить равноправное партнерство между нашими двумя экономиками, европейской и американской. Таким образом, мы видим здесь угрозу», — отметил Хабек.
По словам министра, власти ЕС уже обсуждают меры противодействия, однако это не должно помешать дружеским отношениям с США.