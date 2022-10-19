Надо продолжать: политолог Живов о разрушении 30% украинской энергетики

Удары по украинской энергетике значительным образом повлияют на возможности украинского ВПК, а также усилят напряжение в украинском обществе. Однако до полного демонтажа украинской государственности до состояния невозможности воевать на данный момент пока далеко. Необходимо продолжать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов, пребывающий в данный момент в Херсоне.