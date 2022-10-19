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Надо продолжать: политолог Живов о разрушении 30% украинской энергетики

Армия
Надо продолжать: политолог Живов о разрушении 30% украинской энергетики

Удары по украинской энергетике значительным образом повлияют на возможности украинского ВПК, а также усилят напряжение в украинском обществе. Однако до полного демонтажа украинской государственности до состояния невозможности воевать на данный момент пока далеко. Необходимо продолжать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов, пребывающий в данный момент в Херсоне.

В минувший вторник, 18 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов ВС РФ по инфраструктурным объектам на Украине из строя выведено порядка 30% электростанций в стране.

«Любые удары по гражданской инфраструктуре критически осложняют военную логистику. Будь это мосты, электроподстанции, железнодорожные узлы и так далее. Поэтому, безусловно, удары по украинской энергетике значительно осложнят жизнь военной промышленности на Украине. Внесут определенный дискомфорт в подготовку и осуществление военных планов, усилят напряжение в украинском обществе. Но наша задача таким образом воздействовать на украинскую государственность, чтобы она в принципе оказалась неспособна воевать. Выведение из строя 30% украинской энергетики пока такой возможности не дает, хотя уже существенно осложняет жизнь в регионе. Это разрушает производственные цепочки, нарушает связь в регионе. Ну и в целом на энергетике держится огромное количество отраслей. Следующим логичным шагом было бы уничтожение железнодорожных путей, подстанций. С тем, чтобы военные грузы из Европы не могли доставляться на фронт. А также уничтожение мостов. Тем более, что после атаки на Крымский мост и уничтожения Антоновского моста в Херсоне у нас в моральном плане абсолютно развязаны руки», — рассказал эксперт.

Напомним, что удары были анонсированы президентом РФ Владимиром Путиным 10 октября. Президент отметил, что такой шаг является вынужденным, ввиду террористических атак Киева по территориям РФ.
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