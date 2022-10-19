Сотрудница банка отбилась от грабителя с ножом его же плоскогубцами в Индии

В отделение вошел вооруженный ножом мужчина. Он потребовал, чтобы ему положили в сумку наличность. Все, кроме одной женщины, испугались налетчика. Пунам Гупта заметила, что из кармана преступника выпали плоскогубцы. Она схватила инструмент и напала на грабителя.