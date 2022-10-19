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Сотрудница банка отбилась от грабителя с ножом его же плоскогубцами в Индии

Происшествия
Сотрудница банка отбилась от грабителя с ножом его же плоскогубцами в Индии

В индийском штате Раджастан удалось предотвратить ограбление. Злоумышленнику помешала сотрудница банка, сообщили СМИ.

В отделение вошел вооруженный ножом мужчина. Он потребовал, чтобы ему положили в сумку наличность. Все, кроме одной женщины, испугались налетчика. Пунам Гупта заметила, что из кармана преступника выпали плоскогубцы. Она схватила инструмент и напала на грабителя.

Никто так и не пришел ей на помощь. Тем не менее женщина заставила налетчика ретироваться, а затем вызвала полицейских. Силовики задержали 29-летнего фигуранта.
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