Сотрудница банка отбилась от грабителя с ножом его же плоскогубцами в Индии

В индийском штате Раджастан удалось предотвратить ограбление. Злоумышленнику помешала сотрудница банка, сообщили СМИ.
В отделение вошел вооруженный ножом мужчина. Он потребовал, чтобы ему положили в сумку наличность. Все, кроме одной женщины, испугались налетчика. Пунам Гупта заметила, что из кармана преступника выпали плоскогубцы. Она схватила инструмент и напала на грабителя.
Никто так и не пришел ей на помощь. Тем не менее женщина заставила налетчика ретироваться, а затем вызвала полицейских. Силовики задержали 29-летнего фигуранта.