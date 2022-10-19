В минобороны Молдавии назвали условие объявления мобилизации в стране

Ранее глава Молдавии Майя Санду призналась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что в республике могут объявить мобилизацию. После публикации видео власти Кишинева назвали ролик фейком, а минобороны опровергло вероятность начала мобилизационных мероприятий.