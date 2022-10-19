В минобороны Молдавии назвали условие объявления мобилизации в стране

Власти Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на Украине приблизятся к границам страны. Об это сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.
«Для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине», — заявил он.
Согласно молдавскому законодательству, президент может объявить в стране мобилизацию только с одобрения парламента. При этом требуется введение военного или осадного положения.
Ранее глава Молдавии Майя Санду призналась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что в республике могут объявить мобилизацию. После публикации видео власти Кишинева назвали ролик фейком, а минобороны опровергло вероятность начала мобилизационных мероприятий.