«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» в домашнем матче Кубка России

Встреча группового этапа Кубка России между «Оренбургом» и «Ахматом» состоялась на стадионе «Газовик» 19 октября. Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 4:2. В составе «Оренбурга» забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев, Степан Оганесян, Владимир Полуяхтов и Александр Павловец, пишет RT. Гамид Агаларов и Владимир Ильин отличились у «Ахмата».