Канцелярия Эрдогана сообщила о его телефонном разговоре с Зеленским

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера республики.
Собеседники обсудили последние события, связанные с украинским кризисом. Турецкий лидер в ходе обсуждений отметил важность сохранения дипломатического урегулирования ситуации.
«Президент Эрдоган поблагодарил президента Зеленского за его соболезнование в связи со взрывом на шахте в Бартыне», — следует из сообщения.
Эрдоган на прошлой неделе встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Астане. Главы государств беседовали на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.