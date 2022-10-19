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Канцелярия Эрдогана сообщила о его телефонном разговоре с Зеленским

Политика
Канцелярия Эрдогана сообщила о его телефонном разговоре с Зеленским

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера республики.

Собеседники обсудили последние события, связанные с украинским кризисом. Турецкий лидер в ходе обсуждений отметил важность сохранения дипломатического урегулирования ситуации.

«Президент Эрдоган поблагодарил президента Зеленского за его соболезнование в связи со взрывом на шахте в Бартыне», — следует из сообщения.

Эрдоган на прошлой неделе встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Астане. Главы государств беседовали на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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