Меган Маркл попала на обложку журнала Variety

Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, появилась на глянцевой обложке. Снимок герцогини Сассекской опубликовало издание Variety.
На обложке разместили портретное фото Маркл, снятое крупным планом. Невестка короля Карла III предстала перед читателями с убранными волосами и повседневным макияжем. Шею жены принца Гарри на снимке украшает массивное золотое колье в виде обруча.
В интервью для издания герцогиня Сассекская рассказала, какой было для нее королева Елизавета II. Маркл счастлива, что ей довелось узнать Ее Величество.
«Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с моим мужем и поддерживать его, особенно в то время. Так прекрасно наблюдать за наследием, которое его бабушка смогла оставить на стольких направлениях», — поделилась бывшая актриса.
Супруга принца Гарри назвала смерть Елизаветы II сложным периодом. Маркл добавила, что ее муж все равно остается оптимистом.