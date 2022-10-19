В Польше выразили опасение из-за способности ПВО РФ сбивать самолеты ВСУ далеко от линии фронта

Недавно украинская армия нанесла удар по неработающему аэропорту в Белгороде. Польское издание Defence24 утверждает, что данный аэродром в полном объеме используется российскими ВКС.
Defence24 сообщает, что нет никаких установленных данных о потерях России при ударе ВСУ в Белгороде. При этом недавно Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских самолетов российскими ЗРК С-300.
Отметим, что украинские Су-24 и Су-27 должны были подобраться вплотную к аэропорту в Белгороде и реализовать запуск ракет. Но российским средствам ПВО удалось их выследить и открыть огонь. Оба самолета были уничтожены на расстоянии не менее 217 километров, сообщает издание «Военное обозрение».
Кроме того, польские эксперты отметили, что воздушное нападение Украины на белгородский аэропорт стал очередной проверкой для системы противовоздушной обороны России. Польские журналисты высказали опасения о возможности ПВО РФ сбивать самолеты за сотни километров от линии фронта.