В Польше выразили опасение из-за способности ПВО РФ сбивать самолеты ВСУ далеко от линии фронта

Отметим, что украинские Су-24 и Су-27 должны были подобраться вплотную к аэропорту в Белгороде и реализовать запуск ракет. Но российским средствам ПВО удалось их выследить и открыть огонь. Оба самолета были уничтожены на расстоянии не менее 217 километров, сообщает издание «Военное обозрение».