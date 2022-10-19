Политолог Солонников объяснил, почему Израиль не станет скрытно поставлять оружие Украине

Тель-Авив не будет рисковать репутацией, тайно передавая технику, если официально отказался это делать.
Израиль не станет осуществлять военные поставки на Украину ни открыто, ни тайно, раз высшее руководство страны четко обозначило свою позицию по данному вопросу. Об этом международной редакции ФАН сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
С соответствующим посланием ранее выступил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, контролирующий военный экспорт своей страны. Ряд источников предположил, что Израиль оказывает поддержку киевскому режиму тайно, но Солонников уверен, что словам главы израильского минобороны можно доверять.
«Чьи-то попытки ловить их на том, что они объявили об отказе, а потом начали осуществлять поставки "втихаря" властям государства не нужны. Это понятный выбор в нынешних реалиях», — полагает политолог.
Можно допустить, что Израиль согласится осуществлять поддержку Украины в ином формате, например, оказывать гуманитарную, политическую или финансовую помощь, отметил эксперт. Однако раз власти страны так четко обозначили свою позицию по вопросам поставок оружия и техники, то, скорее всего, не станут передавать их Киеву ни открыто, ни скрытно.
«Если будут осуществляться тайные поставки, они сразу станут явными. И власти будут выглядеть еще хуже, чем если бы передавали оружие официально. Вон Турция продает "Байрактары" и все об этом знают, что это скрывать? Если бы на Украине появилось израильское вооружение, это также стало бы вскоре известно», — пояснил Солонников.
В современном мире незаметно осуществить подобные поставки практически невозможно, подчеркнул он, если только не держать полученные ударные средства на складах, что в принципе бессмысленно в контексте украинского конфликта.
При этом даже попытки давления со стороны Вашингтона вряд ли изменят мнение Тель-Авива, поскольку в обеих странах вскоре могут произойти заметные перестановки в руководстве. Например, в начале ноября пройдут выборы в израильский парламент и сенат Соединенных Штатов.
«Поэтому далеко не все в США понимают, с кем дальше будут иметь дело. Нынешняя коалиция Яира Лапида, скорее, более ориентирована на американских демократов, и Белый Дом может с ними договариваться или давить. А если выиграет Биньямин Нетаньяху и будет новое правительство? Он, конечно, всегда больше склонялся к республиканцам, и при таком раскладе у Вашингтона сразу испортятся отношения с будущим руководством Израиля», — рассказал собеседник ФАН.
В этом случае давить на Тель-Авив у США уже не получится. Более того, власти еврейского государства ожидают и перестановок в руководстве Соединенных Штатов, чтобы понять, в каком формате продолжать с ними связи.
Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине, как это делает НАТО. Ряд источников расценил заявление как официальную позицию руководства страны, однако МИД еврейского государства вскоре опроверг эти предположения и заявил, что слова министра — его личное мнение.
Кроме того, израильский министр обороны отказался от переговоров со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, что вызвало резкую реакцию у официальных представителей Киева.