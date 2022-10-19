Политолог Солонников объяснил, почему Израиль не станет скрытно поставлять оружие Украине

Можно допустить, что Израиль согласится осуществлять поддержку Украины в ином формате, например, оказывать гуманитарную, политическую или финансовую помощь, отметил эксперт. Однако раз власти страны так четко обозначили свою позицию по вопросам поставок оружия и техники, то, скорее всего, не станут передавать их Киеву ни открыто, ни скрытно.