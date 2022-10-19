Поклонники поразились преображению Ирины Понаровской

Певица Ирина Понаровская поделилась новой фотографией и анонсировала свое появление на телевидении. Поклонники поразились преображению артистки и отметили ее стиль и красоту.
«Красавица наша!»;
«Вам очень идет этот цвет!»;
«Вы прекрасны!» — писали поклонники под фотографией в Telegram-канале певицы.
Недавно стало известно, что Понаровская примет участие в «Шоу Аватар» в качестве приглашенного члена жюри. У исполнительницы есть опыт участия в таких проектах — она была героем «Маски» и скрывалась в образе Пончика.