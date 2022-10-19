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Второй за неделю министр из правительства Трасс ушел в отставку

Политика
Второй за неделю министр из правительства Трасс ушел в отставку

Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман подала заявление об отставке. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам чиновницы, она увольняется по причине использования личной электронной почты в служебных целях.

Стоит отметить, что это уже второй министр, покинувший правительство премьера Британии Лиз Трасс за одну неделю.

Ранее сообщалось, что Суэлла Браверман обрушилась с критикой на главу кабинета министров королевства из-за решения отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.
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