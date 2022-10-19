ЦБ констатировал изменение поведенческой модели домохозяйств России в сторону экономии

Поведенческая модель домохозяйств на фоне объявленной частичной мобилизации изменилась в сторону экономии, следует из бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Согласно документу, переключение домохозяйств в режим экономии произошло в конце сентября. В этот период стало отмечаться снижение повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат. Россияне начали меньше пользоваться такси, развлекаться и так далее.
По мнению аналитиков, частичная мобилизация стала новым вызовом для производственных процессов и поддержания объема выпуска продукции в условиях низкой безработицы. Особенно обострилась ситуация в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП).
Тем временем Совет Федерации одобрил закон, согласно которому представителям МСП будут предоставляться кредитные каникулы на весь срок службы в случае мобилизации. Таким образом планируется поддержать бизнесменов, чтобы они могли восстановить свою деятельность после службы, пишет телеканал «Санкт-Петербург».