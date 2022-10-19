Котенок: ВСУ обстреливают мирные города Донбасса и Херсонской области по методичкам НАТО

Так было в Донбассе, а теперь существует угроза затопления пригородов Херсона. Именно эти обстоятельства имел в виду генерал армии Суровикин, заявляя, что нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Однако ситуация на Херсонском направлении продолжает оставаться сложной, отметил военкор.