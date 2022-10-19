Котенок: ВСУ обстреливают мирные города Донбасса и Херсонской области по методичкам НАТО

В ходе ведения боевых действий ВСУ используют методички, подготовленные кураторами из НАТО, которые предписывают наносить удары боеприпасами и повышенной мощности по жилой застройке мирных городов. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
Так было в Донбассе, а теперь существует угроза затопления пригородов Херсона. Именно эти обстоятельства имел в виду генерал армии Суровикин, заявляя, что нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Однако ситуация на Херсонском направлении продолжает оставаться сложной, отметил военкор.
«Думаю, руководство наше сейчас делает выводы из происходящего. Надеюсь, противнику сильно не поздоровится, потому что его активность обернется ему боком, в том числе и на этом направлении», — резюмировал Котенок.
Военкор подчеркнул, что Россия не может бросить на произвол судьбы граждан из регионов, которые после проведения всенародных референдумов были включены в состав РФ.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий, сообщает «Царьград».