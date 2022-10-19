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Литва начнет использовать загрязняющий атмосферу мазут вместо природного газа

Экономика
Литва начнет использовать загрязняющий атмосферу мазут вместо природного газа

Правительство Литвы разрешило задействовать для центрального отопления более дешевый, но загрязняющий окружающую среду мазут вместо природного голубого топлива, сообщает ТАСС.

Кабмин внес специальное дополнение в перечень критериев экстремальных ситуаций, так что «Вильнюсские тепловые сети» (VST) смогут использовать менее экологичное топливо.

«Есть все основания для объявления экстремальной ситуации в сфере энергетики, что даст нам, согласно постановлению правительства, возможность использовать для выработки тепла мазут», — заявил вице-мэр литовской столицы Владас Бенкунскас.

Парламент Литвы ранее принял поправки к закону о природном газе, лишившие страну возможности закупать голубое топливо у российских компаний.
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