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Брюссель рассчитывает добиться договоренностей по санкциям против Ирана до саммита ЕС

Политика
Брюссель рассчитывает добиться договоренностей по санкциям против Ирана до саммита ЕС

Договоренности по вопросу введения санкций в отношении Ирана могут быть достигнуты в ближайшее время. Такую информацию журналистам предоставил высокопоставленный источник в Брюсселе.

Речь идет об ограничениях за якобы имевшую место поставку беспилотных летательных аппаратов России. Примечательно, что эту информацию опровергали и в Москве, и в Тегеране.

«Согласие по иранским санкциям будет достигнуто уже до начала саммита», — приводит слова источника РИА Новости.

Саммит Европейского союза стартует 20 октября. Встреча лидеров стран – участниц международного объединения будет проходить в Брюсселе.
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