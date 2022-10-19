Брюссель рассчитывает добиться договоренностей по санкциям против Ирана до саммита ЕС

Договоренности по вопросу введения санкций в отношении Ирана могут быть достигнуты в ближайшее время. Такую информацию журналистам предоставил высокопоставленный источник в Брюсселе.
Речь идет об ограничениях за якобы имевшую место поставку беспилотных летательных аппаратов России. Примечательно, что эту информацию опровергали и в Москве, и в Тегеране.
«Согласие по иранским санкциям будет достигнуто уже до начала саммита», — приводит слова источника РИА Новости.
Саммит Европейского союза стартует 20 октября. Встреча лидеров стран – участниц международного объединения будет проходить в Брюсселе.