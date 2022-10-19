Прилучный не смог назвать причину избиения в калининградском клубе

На судебном заседании актер Павел Прилучный дал показания по уголовному делу, в котором проходит в качестве потерпевшего. Артист констатировал, что не понимает, за что его избили в одном из клубов Калининграда, сообщило ТАСС.
Прилучный обратил внимание, что в момент преступления находился в трезвом состоянии. У него не было конфликтов с обвиняемым. По словам актера, фигурант вел себя нормально, однако напал сзади и нанес около десяти ударов.
Напомним, что в ноябре 2020 года артист прилетел в Калининград на съемки. На него якобы напал владелец клуба и нанес телесные повреждения. Действия фигуранта квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.