Аналитики энергетического рынка заявили, что турецкий газовый хаб спасет Европу от краха экономики

Аналитики и экономисты рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» об основных тенденциях рынка энергоресурсов в мире. По их словам, США выходят на лидирующие позиции поставок газа в Западную Европу, объем сжиженного газа которых еще в июне превысил объемы поставляемого трубопроводного газа. Вместе с тем аналитики ожидают очередного взлета цен на газ на спотовом рынке по мере того, как хранилища газа будут опустошаться.
Эксперт международного рынка энергетики Владимир Демидов считает, что в перспективе европейские страны постараются сократить на 2/3 объемы поставляемого газа из России. Полный отказ от поставок российского газа Европа, по его мнению, не может себе позволить, потому что это приведет к коллапсу ее экономики.
В связи с этим эксперт считает хорошей новостью, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом РФ Владимиром Путиным создать в Турции международный газовый хаб. По мнению аналитика, России необходимо обеспечить разнонаправленность поставок газа на мировой рынок, чтобы не зависеть только одного крупного покупателя, которым может стать Китай.
По словам Владимира Демидова, газ, поставляемый через Турцию, найдет себе покупателей в странах южной и центральной Европы вплоть до Германии. Однако предполагает, что процесс реализации проекта турецкого газового хаба может занять значительно время, так как потребуется строительство новых веток газопроводов по дну Черного моря и получить согласие ряда европейских стран на покупку газа. Еще одним позитивом предлагаемого проекта эксперт считает то, что при его реализации будут построены заводы по сжижению газа. Это позволит, считает он, поставлять российский газ через Турцию не только в Европу.
Аналитик считает маловероятным запуск на полную мощность украинской газотранспортной системы, чтобы облегчить положение Европы в период максимального потребления газа предстоящей зимой. Цены на газ на спотовом рынке в Европе, по его мнению, скоро опять пойдут вверх и могут достигнуть 2000 евро за тысячу кубометров, по мере того запасы его в хранилищах будут истощаться.
Экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак также не видит смысла в увеличении поставок газа в Европу через украинскую ГТС, потому что тем самым Россия будет способствовать укреплению военной мощи Украины.
«Не хотелось бы, чтобы через Украину вообще газ шел. Пусть останавливают конфликт на условиях России: не мирные переговоры с фиксацией положения на сегодняшний день или, не дай боже, на 24 февраля или, как они мечтают. Только полная капитуляция», — заявил Александр Дудчак.
Изменение позиции еврочиновников по вопросу поставок российского газа экономист связывает с тем, насколько успешными будут действия российских войск на Украине. По его словам, в Европе все отлично понимают, что на Украине идет противостояние России и США, и как только они увидят поражение украинских военных, тут же проявят инициативу в возобновление торговых отношений с РФ.
«Торговаться за дохлую тушу Украины никому не хочется, все прекрасно понимают, что это просто оболочка, это просто перчатка на руке боксера. Но воюем мы не с перчаткой, а с натовской рукой, на которую она надета. Нам надо сломать эту руку вместе с вашингтонской головой, которая управляет всеми действиями, тогда изменения в позиции Европы будут», — отметил Александр Дудчак.
Экономист считает, что помимо России турецкий газовый хаб нужен и самой Европе. По его мнению, он выполнит роль спасательного круга для европейской экономики в условиях, когда другие поставщики газа не смогут или не захотят поставлять его в Европу. Такое, по словам Александра Дудчака, может вполне случиться, судя по намерения президента США Джо Байдена прекратить импорт энергоносителей.
Ранее стало известно, что китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии.