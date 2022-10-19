Аналитики энергетического рынка заявили, что турецкий газовый хаб спасет Европу от краха экономики

По словам Владимира Демидова, газ, поставляемый через Турцию, найдет себе покупателей в странах южной и центральной Европы вплоть до Германии. Однако предполагает, что процесс реализации проекта турецкого газового хаба может занять значительно время, так как потребуется строительство новых веток газопроводов по дну Черного моря и получить согласие ряда европейских стран на покупку газа. Еще одним позитивом предлагаемого проекта эксперт считает то, что при его реализации будут построены заводы по сжижению газа. Это позволит, считает он, поставлять российский газ через Турцию не только в Европу.