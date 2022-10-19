В Сети показали кадры ракетного удара ВСУ по зданию администрации Энергодара

Власти Энергодара сообщили о ракетных ударах ВСУ из американских систем HIMARS по зданию администрации города. Позже видео атаки показали в Сети.
В ночь с 18 на 19 октября ВСУ предприняли очередную попытку продвинуться близ Энергодара и подвергли обстрелу мост при въезде в город и подстанцию «Луч», сообщает пресс-служба администрации города. Ракетный снаряд также попал в здание администрации. Момент попадания попал на видео.
«Пострадавших нет», — рассказали позже в администрации.
Восстановительные работы запланированы на ближайшее время. В Минобороны РФ отметили, что все огневые точки противника были подавлены при ответном обстреле.