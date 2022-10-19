В Сети показали кадры ракетного удара ВСУ по зданию администрации Энергодара

В ночь с 18 на 19 октября ВСУ предприняли очередную попытку продвинуться близ Энергодара и подвергли обстрелу мост при въезде в город и подстанцию «Луч», сообщает пресс-служба администрации города. Ракетный снаряд также попал в здание администрации. Момент попадания попал на видео.