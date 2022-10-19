Пушилин пообещал вернуть мобилизованных донецких студентов в учебные аудитории

Студенты должны быть возвращены с фронта и продолжить обучение, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Чиновник пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вернуть мобилизованных донецких студентов домой. Он отметил, что молодые люди должны получать образование, как это и происходит в других российских регионах.
«Безусловно, это должно пройти плавно и гладко без каких-то рисков для того, чтобы оголить где-то фронт... Я думаю, что все что в моих силах — я сделаю, и мы все-таки вернем наших студентов к учебе», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР ранее прокомментировал введение военного положения в регионе. Он назвал это решение своевременным и заверил, что оно никак не повлияет на свободу местных жителей.