Страны Евросоюза разошлись в вопросе ограничения стоимости газа на хабе TTF

Некоторые члены Европейского союза выступили против предложения Еврокомиссии вести потолок цен на газ в рамках виртуального хаба Title Transfer Facility (TTF), сообщил один из чиновников.
Накануне ЕК выдвинула идею создать временный и применяемый при необходимости механизм для ограничения слишком высоких тарифов. Теперь ее должны рассмотреть и согласовать государства ЕС, но уже очевидно, что они расходятся во мнениях.
«Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового. — Прим. ФАН) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают», — приводят слова источника РИА Новости.
Еврокомиссия также предложила странам ЕС делиться друг с другом газом в случае чрезвычайной ситуации, поскольку не все из них заключили двусторонние соглашения о солидарности.