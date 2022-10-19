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Туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает без ограничений

Общество
Туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает без ограничений

Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает в обычном режиме. Соответствующее заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось», — подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что граждане, которые уже находятся в этих регионах, могут продолжать свой отдых в плановом режиме. Для желающих отправиться в Крым и Краснодарский также нет никаких новых ограничений, резюмировала Догузова.
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