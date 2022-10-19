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Продюсер Лавров не исключил, что Киркоров стоит за слухом о разладе в семье Пугачевой

Шоу-бизнес
Продюсер Лавров не исключил, что Киркоров стоит за слухом о разладе в семье Пугачевой

Слух о разладе в семье певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина✱ (признан в России иноагентом) могли распространить с подачи певца Филиппа Киркорова. Такой вариант не исключил продюсер Сергей Лавров.

О расколе в семье Примадонны рассказала журналистка и блогер Алена Жигалова. По словам Лаврова, она является фанаткой Киркорова.

«Думаю, во всех этих историях масло подливается с подачи Филиппа или самой журналистки. Возможно, она это написала, чтобы королю было приятно», — предположил продюсер в комментарии BLITZ+.

Эксперт не думает, что в паре Галкина и Пугачевой назрел раскол. Певицу и юмориста объединяют общие дети, напомнил Лавров.

Кроме того, артистка наговорила много лишнего, и обратной дороги у нее нет, обратил внимание продюсер. Эксперт допустил, что слухи о разладе — это просто домыслы Жигаловой или Киркорова.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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