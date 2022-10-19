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Трасс «в последний момент» решила не посещать мероприятие с участием журналистов

Политика
Трасс «в последний момент» решила не посещать мероприятие с участием журналистов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила не посещать мероприятие, на котором должна была общаться с журналистами. Об этом говорится в сообщении Sky News.

Так, Трасс днем 19 октября планировала посетить предприятие, специализирующееся на производстве электроники. По данным СМИ, информация о решении главы британского правительства появилась «в последний момент». При этот на Даунинг-стрит не уточнили причину.

Компания YouGov ранее провела опрос среди членов возглавляемой Трасс Консервативной партии Великобритании. Исследование показало, что большинство из них (55%) хотели бы отставки премьера.
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