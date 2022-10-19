Аналитик Дробницкий: рост инфляции заставляет жителей США выходить из зоны комфорта

Финансовая обстановка в Соединенных Штатах становится все более непростой для обычных граждан. Многие из них вынуждены выходить из зоны комфорта, заявил политолог Дмитрий Дробницкий.
Специалист по американской внешней и внутренней политике в беседе с ИА SM-News выразил мнение, что уже не далек тот рубеж, за которым уровень инфляции станет критичным для американцев
«Помимо зоны комфорта есть и физические проблемы в связи с тем, что у человека не просто пропадает комфорт, а возможность сделать какие-то важные вещи. Например, доехать до работы, отвезти детей в школу», – пояснил он.
Дробницкий указал, что в сентябре инфляционный показатель в среднем по хозяйству находился на уровне 717 долларов, тогда как зарплаты выросли примерно на 200 долларов. В итоге у большинства американцев рушится весь бюджет, включая потребительские и образовательные кредиты.