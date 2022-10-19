Аналитик Дробницкий: рост инфляции заставляет жителей США выходить из зоны комфорта

Дробницкий указал, что в сентябре инфляционный показатель в среднем по хозяйству находился на уровне 717 долларов, тогда как зарплаты выросли примерно на 200 долларов. В итоге у большинства американцев рушится весь бюджет, включая потребительские и образовательные кредиты.