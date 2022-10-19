Анну Заворотнюк попросили прокомментировать слухи о смерти онкобольной матери

Пока она не ответила на бестактный вопрос, но вскоре может опровергнуть эту информацию, сообщает портал «Дни.ру». Ранее модель признавалась, что тема болезни матери является для нее очень тяжелой. Заворотнюк даже обращалась к психологам, чтобы привести в норму свое состояние.