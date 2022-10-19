Анну Заворотнюк попросили прокомментировать слухи о смерти онкобольной матери

Блогер и модель Анна Заворотнюк часто делится контентом в социальных сетях, но редко отвечает на вопросы о здоровье онкобольной матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. В этот раз ее попросили прокомментировать слухи о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».
«В Google написано, что ваша мама умерла... Это правда?» — задала вопрос подписчица под одной из фотографий Заворотнюк.
Пока она не ответила на бестактный вопрос, но вскоре может опровергнуть эту информацию, сообщает портал «Дни.ру». Ранее модель признавалась, что тема болезни матери является для нее очень тяжелой. Заворотнюк даже обращалась к психологам, чтобы привести в норму свое состояние.
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