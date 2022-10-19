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Свисток возрастом две тысячи лет нашли в детской могиле в Турции

Общество
Свисток возрастом две тысячи лет нашли в детской могиле в Турции

Терракотовый свисток римской эпохи обнаружили во время раскопок руин Ассоса в деревне Бехрамкале на северо-западе Турции.

Археологи предполагают, что артефакту порядка двух тысяч лет. Его положили в могилу ребенка в качестве подарка. Предмет в виде фигурки птицы до сих пор функционирует как свисток, передает слова профессора Нуреттина Арслана Planet Today.

В настоящее время слои находки объекта неизвестны, поэтому точный возраст свистка определить невозможно. Однако ученые относят артефакт к римскому периоду и ранее.
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