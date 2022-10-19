Фильм вызывает чувство гордости: рокер Стас Богорад оценил ленту «Лучшие в аду»

Кинокартина «Лучшие в аду» вселяет в зрителя веру в российскую армию. Хочется надеяться, что слаженные действия различных родов войск, показанные на экране, находят свою отражение в реальности. Такое мнение о ленте в беседе с корреспондентом ФАН высказал музыкант Стас Богорад.