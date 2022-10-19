Фильм вызывает чувство гордости: рокер Стас Богорад оценил ленту «Лучшие в аду»

Кинокартина «Лучшие в аду» вселяет в зрителя веру в российскую армию. Хочется надеяться, что слаженные действия различных родов войск, показанные на экране, находят свою отражение в реальности. Такое мнение о ленте в беседе с корреспондентом ФАН высказал музыкант Стас Богорад.
«Снято живо, по-настоящему, именно как хорошее документальное кино. Мне в целом понравилась подача. Фильм вызывает чувство гордости за то, что у нас в армии дела идут хорошо. Может быть не везде, но по крайней мере в «ЧВК Вагнера», где все нормально и все на уровне. И, может быть, такие части сейчас являются примером и уровнем, до которого нужно дотягивать все остальные наши соединения», — поделился впечатлениями рок-музыкант.
Картина настолько вдохновила музыканта, что у него появилось несколько творческих идей. Он даже изъявил желание помочь киноделам с музыкальным сопровождением будущих фильмов о подвигах «ЧВК Вагнера».
«Хотел бы от себя добавить, что на будущее какие-то серии, если будет продолжение, я с удовольствием бы предложил свою музыку. Потому что у меня очень много инструменталок. Они бы очень сильно подошли, я думаю», — заключил музыкант.
Помимо представителей шоу-бизнеса фильм также пришелся по душе и рядовым зрителям. Аудитория отмечает реалистичность кадров, а также принципиальную деидеологизированную позицию в фильме.