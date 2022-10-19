Рэпер Моргенштерн впал в депрессию после отъезда из России

Из-за вереницы трудностей Моргенштерн стал агрессивным и пристрастился к алкоголю. Однако теперь он вернулся в нормальное состояние и готов представить новый альбом. При этом на концерты в России рэп-исполнитель в ближайшем будущем не рассчитывает.