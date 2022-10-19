Рэпер Моргенштерн впал в депрессию после отъезда из России

Рэпер Алишер Моргенштерн✱ (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) признался, что ему тяжело далась эмиграция в ОАЭ. Музыкант впал в депрессию после того, как покинул Россию.
По словам рэп-исполнителя, у него случилась черная полоса в жизни. На Моргенштерна навалилась сразу целая куча проблем, с которыми он не мог справиться.
«Ты покупаешь дом за 160 миллионов, и тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься», — пожаловался рэпер в эфире YouTube-проекта «Вписка».
Музыкант добавил, что лишился концертов, любимых машин и ресторанов. Кроме того, он не может слетать на родину в Уфу и увидеться с бабушкой.
Из-за вереницы трудностей Моргенштерн стал агрессивным и пристрастился к алкоголю. Однако теперь он вернулся в нормальное состояние и готов представить новый альбом. При этом на концерты в России рэп-исполнитель в ближайшем будущем не рассчитывает.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами