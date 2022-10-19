Массированные удары по инфраструктуре бывшей УССР не только нанесли серьезный урон ВСУ, но и подталкивают недовольный властью народ к бунту. Таким мнением с редакцией ФАН поделился военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Вашингтона усилить позиции Киева ведут к обратному результату и разрушению Украины. Ее слова передает РИА Новости.
Полковник Виктор Баранец обратил внимание на роль средств коммуникации и доставки в боеспособности националистических формирований.
«Удар по инфраструктуре Украины осложнил жизнь не только гражданскому населению, но и ВСУ. Почти вся логистика главным образом связана с железными дорогами, с поставками электричества на военные аэродромы и предприятия», — отметил эксперт.
Специалист указал на важность бомбардировок «незалежной». Он подчеркнул их воздействие на настроения масс бывшей УССР.
«Удары по сердечно-сосудистой системе противника имеют очень важное моральное значение для нас, поскольку вызывают негативное отношение украинского народа к власти, армии и генералам. Из-за непонятной для простого населения ситуации их жизнь превращается в скотскую, что провоцирует оппозиционные настроения как в гражданской сфере, так и среди военных», — резюмировал полковник.
Ранее политолог Владимир Брутер сообщил, что западные кураторы рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому избавиться от посла страны в Казахстане Петра Врублевского. Дипломат прославился призывами убивать русских.