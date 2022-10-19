Полковник Баранец: удары по инфраструктуре Украины могут спровоцировать народный бунт против киевской власти

Массированные удары по инфраструктуре бывшей УССР не только нанесли серьезный урон ВСУ, но и подталкивают недовольный властью народ к бунту. Таким мнением с редакцией ФАН поделился военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.