Почему концепция современной войны не выдержала испытания боем

Реализуемая сейчас спецоперация по защите Донбасса от агрессии киевского режима позволяет делать новые выводы. И они, возможно, удивят большинство военных теоретиков и практиков, многие годы следовавших принципам доведения уровня оборонных технологий до космических высот, попутно отрицающих важность сохранения резервов «массовой армии».
Однако наблюдаемая на Украине ситуация демонстрирует необходимость пересмотра ряда военных концепций.
Акт первый: развитие технологий и отказ от наследия прошлых лет
Для начала следует признать, что вооруженный конфликт большой интенсивности в силу целого ряда военных, политических и географических факторов может исключить применение оружия большой разрушительной силы или поражающей способности, например, ядерного, химического или биологического.
Запасы таких средств, имеющиеся в ряде крупных государств, в случае их применения способны создать на планете Земля такие условия, при которых физическое выживание человека станет невозможным. Следовательно, стремление довести вооруженный конфликт до победного завершения утратит любой смысл, так как все стороны противостояния будут обречены на гибель. Из этого выходит, что поставленной цели необходимо достигать средствами, не влекущими полного уничтожения человечества.
Из истории известно, что в прошлых общемировых вооруженных конфликтах (мировых войнах) западные державы пытались применять оружие массового поражения. Во Второй мировой войне ядерную бомбу применили США, а Япония пыталась использовать элементы биологического вооружения.
Еще до этого, в Первой мировой войне, химическое оружие стало распространенным средством массового убийства всех участников боя.
Следствием его применения, помимо больших человеческих потерь, стало то, что территории, попавшие под воздействие ядовитых веществ, было уже сложно или вовсе нельзя использовать.
Это подтолкнуло науку, обеспечивающую военные потребности разных государств, искать пути разработки новых видов вооружения, способных уничтожать назначенные цели и при этом не создавать неудобств «попутного характера».
Таким оружием впоследствии стало высокоточное оружие (ВТО), способное нанести урон строго заданной цели, практически исключая нанесение ущерба «третьим лицам».
В качестве ВТО стали использоваться управляемые снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, аналогичные ракеты (от противотанковых и зенитных до квазибаллистических и крылатых), значительное число средств поражения, обладающих элементами «искусственного интеллекта». Например, управляемые минные заграждения или боевые роботизированные платформы, вооруженные стрелковым оружием и гранатометами.
Все это разнообразие требовало для своего создания и внедрения в производство огромных затрат, вытягивая значительные средства из национальных бюджетов.
Перекосы в восприятии истины начались практически сразу. Наиболее известным был отказ главы СССР Никиты Хрущева от артиллерии и многих других видов традиционного вооружения в пользу ракетной техники, которая, по его мнению, должна была на поле боя заменить практически все, что было до ее разработки.
Несколько позже в США, например, с появлением более продвинутых возможностей по наведению ракет в цель (создание космической группировки спутникового позиционирования) была разработана концепция «глобального удара». Она предполагала, что стратегическая авиация с помощью большого количества крылатых ракет, несущих неядерные боевые заряды, должна была поразить критически важные цели на территории России.
Применение конвенциональных боеприпасов, по мнению американцев, не должно было вызвать со стороны России ответного стратегического ядерного удара.
Все эти концепции с развитием высоких технологий получили право на жизнь, так как в принципе соответствовали тому пониманию вооруженного конфликта, который сформировался к настоящему времени. В качестве практического подтверждения выступили несколько войн, которые велись армиями высокотехнологичных стран против государств с низким уровнем развития технологий.
Эти конфликты в целом оформили дальнейший отказ высокотехнологичных держав от использования малотехнологичного вооружения.
Акт второй: вынужденное возвращение к истокам вооруженной борьбы.
Начальный этап специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил России по защите Донбасса в ряде случаев подтвердил ранее обоснованные принципы ведения высокотехнологичного конфликта.
В частности, удалось добиться неплохих результатов в использовании крылатых ракет практически по всей территории Украины с незначительным процентом их перехвата. Прекрасно показали себя противоракетные комплексы обороны, установленные на вертолетах Ка-52 и танках Т-80БВМ.
С другой стороны, западными странами на, как они говорят, «украинском полигоне» был продемонстрирован успех в применении широкополосной спутниковой связи системы Starlink, управляемых снарядов Excalibur и ракет HIMARS.
И вот здесь начинается самое интересное. С целью противодействия успешным видам вооружения войска стали применять не какое-то новое высокоточное оружие, а меры организационного характера, направленные на снижение заметности, повышение эффективности маскировки, введение противника в заблуждение.
После понесенных потерь в боевой технике (исчерпания дорогих образцов) с хранения стали сниматься танки и артиллерия с большими сроками хранения, которые никак нельзя назвать высокотехнологичными. Однако они есть, могут действовать и оказывать влияние на поле боя.
Израсходование дорогого высокоточного вооружения привело к тому, что войска стали применять артиллерию выпуска 1950–60-х годов (орудия Д-20, 2А36, Д-30 и другие), компенсируя отсутствие возможности нанести один точный удар массированными атаками, гарантирующими поражение противника.
Снимаемые с хранения танки Т-62М дооснащаются недорогими комплектами активной защиты и передаются в войска, где могут использоваться наравне с другими (прямо скажем, более дорогими) танками.
Но апофеозом этих изменений стали ударные дроны-камикадзе, получившие название «Герань-1» и «Герань-2». Дешевая и примитивная конструкция, тем не менее делает данные беспилотники крайне эффективным средством вооруженной борьбы, ломающим сложившиеся стереотипы.
Предельно простой дрон способен отнести 50 кг взрывчатки в строго назначенную точку на карте, расположенную за 2000 км от места старта. И цена этой доставки оказывается, наверное, в сотни раз дешевле по сравнению с использованием классического вида оружия. Именно это обстоятельство и сломало существующие стереотипы в понимании того, каким должно быть оружие.
Начавшаяся в России частичная мобилизация раскрыла еще один аспект: без массовой армии нельзя проводить серьезные наступательные или оборонительные задачи. Оказалось, что пехота на поле боя, как и сто лет назад, решает все.
В США тоже сделали соответствующие выводы: одним высокоточным оружием «сыт не будешь», и осознание этого факта даже нашло документальное отражение в новой редакции боевого устава армии США, куда вернули положение о массировании артиллерийского огня.
В общем, выводы могут быть такими: если мы не решаемся на стратегический ядерный удар, то проводимая военная кампания практически ничем не будет отличаться от того, что было век назад. За исключением, конечно, ряда новых военных «игрушек».
Конечно, это не отменяет применение высокоточного вооружения. ВТО лишь будет качественно дополнять действия солдат. Но на поле боя, как и прежде, все решать будут пехота и артиллерия, причем, в массовых количествах. Потребовалось время, чтобы это понять.