Почему концепция современной войны не выдержала испытания боем

Запасы таких средств, имеющиеся в ряде крупных государств, в случае их применения способны создать на планете Земля такие условия, при которых физическое выживание человека станет невозможным. Следовательно, стремление довести вооруженный конфликт до победного завершения утратит любой смысл, так как все стороны противостояния будут обречены на гибель. Из этого выходит, что поставленной цели необходимо достигать средствами, не влекущими полного уничтожения человечества.