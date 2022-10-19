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Евросоюз достиг предела в вопросе антироссийских санкций

Политика
Евросоюз достиг предела в вопросе антироссийских санкций

Страны Евросоюза приблизились к своему пределу в вопросе введения санкций в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в Брюсселе.

По его словам, у ЕС осталось мало возможностей для внедрения новых мер, поскольку пространство для них «очень ограничено». Так, в Брюсселе рассчитывают на поддержку со стороны третьих стран.

«Это иногда важнее, чем новые санкции», — отметил источник.

Европейский союз ранее ввел восьмой пакет антироссийских санкций. В частности, предусмотрена законодательная база для установления предельной цены на поставки российской нефти.
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