Представители стран ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации военной техники

Представители стран ОДКБ в Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству одобрили проект соглашения по стандартизации военной техники. Об этом сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.
Он пояснил, что в станах участницах договора о коллективной безопасности в целом приняты однотипные стандарты, но есть и определенные различия, которые следует подвести к общему знаменателю.
«Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание», — заявил Семериков.
По словам Семерикова, после подписания главами государств этого соглашения, страны, входящие в ОДКБ, будут руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники.
Ранее «Царьград» сообщил о нанесении ВСУ ракетного удара по жилым и административным объектам в Энергодаре Запорожской области.