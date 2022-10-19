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Представители стран ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации военной техники

Армия
Представители стран ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации военной техники

Представители стран ОДКБ в Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству одобрили проект соглашения по стандартизации военной техники. Об этом сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он пояснил, что в станах участницах договора о коллективной безопасности в целом приняты однотипные стандарты, но есть и определенные различия, которые следует подвести к общему знаменателю.

«Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание», — заявил Семериков.

По словам Семерикова, после подписания главами государств этого соглашения, страны, входящие в ОДКБ, будут руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники.

Ранее «Царьград» сообщил о нанесении ВСУ ракетного удара по жилым и административным объектам в Энергодаре Запорожской области.
одкб стандартизация военная техника
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