Экономист Гольдфайн объяснил актуальность инвестиций в сферы продовольствия и энергетики

Россиянам, решившим инвестировать свои сбережения, стоит обратить внимание на компании, чья деятельность связана с выживанием в эпоху кризисов. Актуальными в этих условиях являются сферы продовольствия и энергетики, считает заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.
Он напомнил потенциальным инвесторам, что нельзя «складывать яйца в одну корзину». Свой портфель лучше разделить на акции, определенные валюты и драгоценные металлы. Если какие-то катаклизмы пошатнут одну часть вложений, другие активы позволят остаться на плаву, пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Интересно, что последние несколько месяцев как ни странно увеличиваются перспективы вложения в бизнесы, которые позволяют лучше выживать в эпоху катастроф, катаклизмов. Это и бизнесы по продовольствию, в энерго отраслях», — отметил Гольдфайн.
Экономист призвал готовиться к экстремальным ситуациям. Россия зависит от мировой экономики, поэтому надо следить за ситуацией на глобальном рынке.
Между тем проведенные недавно опросы общественного мнения показывают, что россияне боятся потерять свои деньги. Судя по результатам исследования, вкладчики банков чаще стали откладывать сбережения «на черный день» наличными деньгами, пишет INFOX..