Экономист Гольдфайн объяснил актуальность инвестиций в сферы продовольствия и энергетики

Он напомнил потенциальным инвесторам, что нельзя «складывать яйца в одну корзину». Свой портфель лучше разделить на акции, определенные валюты и драгоценные металлы. Если какие-то катаклизмы пошатнут одну часть вложений, другие активы позволят остаться на плаву, пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.