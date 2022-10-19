Жители Омской области помогли задержать преследовавшего девочек педофила-рецидивиста

Задержанного доставили в отделение для разбирательства. Гражданин пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Он лишь знает, что его обвинили в приставании к детям. Проверка по базе показала, что омич ранее привлекался к ответственности за разбой и сексуальное насилие.