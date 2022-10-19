Минздрав ЦАР столкнулся с нехваткой врачей-психиатров

Банги, 19 октября. Сотрудники Министерства здравоохранения Центральноафриканской Республики заявили, что страна столкнулась с критической нехваткой психиатров.
В последнее время в ЦАР значительно увеличилось количество пациентов с клиническими нарушениями когнитивных функций, обращающихся за помощью к специалистам. Однако до сих пор число профильных медиков остается на низком уровне.
Религиозная организация Fracarita International открыла клинику, чтобы уменьшить нагрузку на государственную систему здравоохранения. Со своей стороны, правительство республики примет дополнительные меры, чтобы обеспечить более эффективное лечение больных с психическими расстройствами.
Ранее сообщалось, что экономический кризис в Руанде спровоцировал семикратное увеличение количества пациентов с когнитивными нарушениями. Сотрудники Минздрава сообщили, что не справляются с таким объемом работы и требуют ряда реформ в отрасли.
Нигерийская медицинская ассоциация (NMA) также заявила о кризисе в области охраны психического здоровья из-за острой нехватки врачей в стране. Согласно отчету, соотношение медиков и больных в некоторых штатах составляет 1 к 900 тысячам.
Подобная картина наблюдается и в Камеруне. На фоне террористической активности число пациентов, обратившихся в психиатрические клиники, увеличилось вдвое.